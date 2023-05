Paura nel bresciano: pullman con 26 studenti a bordo finisce in una scarpata e si ribalta

Paura nel bresciano, dove stamattina un pullman con 26 studenti a bordo è finito in una scarpata e si è ribaltato. L’incidente è avvenuto nella località di Azzano Mella, sulla strada che porta a Corticelle per cause ancora da accertare. Intorno alle 7 il mezzo, forse per l’asfalto bagnato di fango, ha iniziato a sbandare all’improvviso ed è uscito fuori strada.

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, due auto mediche, l’elisoccorso e due squadre di vigili del fuoco. Prima ancora del’arrivo dei soccorsi sono stati gli studenti presenti su un altro pullman, che viaggiava dietro il primo, ad aiutare i compagni a scendere dal mezzo. Tredici ragazzi sono stati portati in pronto soccorso, mentre gli altri hanno ricevuto le cure sul posto.

“L’assenza di codice rosso ci lascia più tranquilli, visto che potevano esserci conseguenze anche ben peggiori”, ha dichiarato il consigliere delegato al trasporto pubblico locale della provincia di Brescia, Giacomo Zobbio. “Gli accertamenti sono in corso fin da quando abbiamo avuto notizia del fatto e insieme all’agenzia del Tpl abbiamo sentito anche i sindaci dei comuni interessati da quella tratta”, ha aggiunto. “In queste ore avverranno tutte le dovute verifiche, compreso il recupero del mezzo ma ciò che conta più di tutto è la salute dei passeggeri”.