Brescia, ex pm Davigo rinviato a giudizio per il caso loggia Ungheria

L’ex consigliere del Consiglio superiore della magistratura Piercamillo Davigo, imputato per rivelazione di segreto di ufficio, è stato rinviato a giudizio dal gup di Brescia, Federica Brugnara, per il caso della diffusione dei verbali coperti da segreto istruttorio resi dall’avvocato siciliano Piero Amara sulla presunta esistenza della loggia ‘Ungheria’. Il rinvio a giudizio nei confronti del magistrato in pensione e noto per essere stato il ‘Dottor Sottile’ del pool milanese ‘Mani Pulite’ coincide casualmente con il giorno del trentennale dell’arresto del presidente del Pio Albergo Trivulzio, Mario Chiesa, da cui scaturì l’inchiesta Tangentopoli.