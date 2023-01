Omicidio in famiglia nel Bresciano. Dopo l’ennesimo litigio, ha ucciso il marito con una coltellata alla gola. È accaduto la sera del 28 gennaio a Nuvolento, paese a pochi chilometri da Brescia. La vittima è Romano Fagoni, operaio, 59 anni, ucciso dalla moglie Raffaella Ragnoli, casalinga di tre anni più giovane, con alcune coltellate alla gola.

Era l’ora di cena e aveva avuto una discussione, divenuta sempre più accesa fino a che la donna ha preso un lungo coltello da cucina e ha colpito il marito. Alla drammatica scena ha assistito il figlio quindicenne che ha chiamato i soccorsi.

Il colpo ha tagliato la carotide dell’uomo senza lasciargli scampo. Quando i sanitari sono giunti sul posto l’uomo era già morto. La donna è stata arrestata. Dai primi accertamenti sembrano non esserci denunce pregresse da parte sua per maltrattamenti in famiglia anche se i litigi erano piuttosto frequenti.