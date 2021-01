Botti di Capodanno: decine di uccelli morti a Roma | VIDEO

Decine di uccelli sono morti in strada a Roma a causa dei botti di Capodanno. Le impressionanti immagini sono state realizzate nelle prime ore del mattino del 1 gennaio 2021 da alcuni cittadini che transitavano in Via Cavour, la via che collega la stazione Termini ai Fori Imperiali, in pieno centro.

Gli uccelli, secondo quanto ricostruito, spaventati dai botti e dai fuochi d’artificio, si sono schiantati contro i fili dell’alta tensione. Alcuni sono morti sul colpo, altri sono rimasti in terra storditi.

“Il fantastico risultato di questa notte a Roma. L’essere umano non si smentisce mai. I botti per lui sono una necessità” ha scritto sul suo profilo Facebook Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali, allegando la foto delle carcasse degli uccelli morti.

A Roma, già da diversi anni, vige il divieto di fuochi d’artificio, botti, petardi, razzi e altri materiali esplodenti dalle 00:01 del 31 dicembre 2020 fino alle ore 24:00 del 6 gennaio 2020.

Un’ordinanza che prevede multe fino a 500 euro e il sequestro amministrativo del materiale esplodente per chi contravviene al divieto.

