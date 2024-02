Botte e bruciature di sigaretta: a processo madre di due bimbi di 6 e a 8 anni

Erano stati trovati in totale stato di abbandono e con segni di denutrizione, sporcizia, ematomi e cicatrici. Ora i due fratellini di 6 e 8 anni vivono in una comunità mentre la madre si prepara ad affrontare il processo. Secondo quanto riporta La Repubblica, la procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per la donna accusata di maltrattamenti in famiglia. Il compagno è invece ricercato dopo essere riuscito a fuggire tuffandosi in fiume. I due bimbi erano stati notati dalla polizia la scorsa estate mentre camminavano in strada. Vagavano da soli, senza separarsi, in condizioni fisiche allarmanti.

“La malnutrizione da loro subita era talmente grave che alcuni esami lasciavano pensare, a causa dei residui nello stomaco, che avessero mangiato terra”, aveva raccontato in un post il Policlinico Umberto I, dove sono stati ricoverati. Sulla pelle presentavano segni delle sigarette spente

e dei morsi di topo. Il più piccolo è stato sottoposto a un intervento “per ridurre delle raccolte ematiche, causate dalle percosse subite negli anni, che pressavano sul suo cervello e ne compromettevano la vista e altre funzioni”.

I due avevano seguito la madre dopo che si era trasferita nella casa del nuovo compagno. La coppia però riservava le sue attenzioni ai figli che l’uomo aveva avuto da una relazione precedente, mentre a loro non veniva neanche dato da mangiare. Ogni tanto venivano affidati alla madre dell’uomo che li avrebbe dovuto sorvegliare. I due fratellini sono riusciti però a sfuggire al suo controllo, passeggiando in strada finché due agenti in borghese non li hanno notati.