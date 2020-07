Bolzano, 24enne positivo viola la quarantena: 40 persone in isolamento

Positivo al Coronavirus, un 24enne di Bolzano ha violato sistematicamente la quarantena partecipando ad ‘happy hour’ con amici e a una festa di laurea. Il giovane ha così costretto una quarantina di persone alla quarantena domiciliare obbligatoria. Da quanto si è appreso si tratta di un impiegato nel settore del turismo che, noncurante delle restrizioni a lui imposte, ha frequentato diversi locali della Val Badia in Alto Adige.

Il giovane è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della Stazione di Badia. Obbligo di quarantena anche per i genitori, non infetti ma comunque in contatto con il figlio positivo, ma anche loro hanno proseguito le rispettive attività lavorative in una falegnameria e in una struttura ricettiva nella Val Badia, vallata ad alta affluenza turistica.

Tutti e tre sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Bolzano ipotizzando il reato di epidemia colposa. Il giovane dopo essere stato trovato il 10 luglio positivo al tampone naso-faringeo per la ricerca del Coronavirus, lo stesso giorno è andato prima a lavoro, poi ad un ‘happy hour’ e il giorno seguente ad una festa di laurea in un rifugio della zona. Tutte presenze senza nemmeno aver indossato la mascherina come hanno testimoniato diverse persone ai carabinieri. In provincia di Bolzano i nuovi casi di Coronavirus nell’ultima settimana sono tornati leggermente a salire.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Coronavirus: oggi 249 casi, 14 morti e 323 guariti “Linee guida per l’esorcismo”: il vademecum dell'Aie Bonus biciclette, basterà “lo scontrino parlante”: ecco come funziona