Bologna, ragazzino trova un borsello e lo restituisce: dentro c’erano 60mila euro

Un borsellino decisamente pieno quello che ha trovato nei giorni scorsi un ragazzino a Bologna, lasciato incustodito su un autobus di linea della Tper. Il giovane ha prontamente consegnato l’accessorio all’autista del mezzo. In quel borsello, però, oltre ai documenti e agli oggetti personali, c’era una piccola fortuna: più di 60mila euro in contanti, confezionati in pacchetti. La polizia locale si è immediatamente attivata per individuare il proprietario della somma, che è stato rintracciato. Dopo i dovuti accertamenti, il borsello, così come l’intera somma, gli saranno riconsegnati. Un gruzzoletto a dir poco sostanzioso, che ha fatto strabuzzare gli occhi dell’incredulo autista. Il guidatore ha immediatamente avvisato la polizia locale.