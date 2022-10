Bollette, continuano i maxi-rincari. Assoutenti: “Stangata da 2.942 euro all’anno a famiglia”

Le stangate in bolletta non sono finite. Dopo l’aumento monstre alle bollette della luce, nelle prossime settimane è infatti atteso l’annuncio delle nuove tariffe per il gas.

Una decisione, quella dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), prevista per gli inizi di novembre e destinata a rincarare ulteriormente l’onere, già senza precedenti, a carico delle famiglie.

“Se dovessero trovare conferma le previsioni degli analisti con un aumento delle tariffe del gas del 70% a partire da ottobre, per gli italiani si tratterebbe di una maxi-stangata da 2.942 euro su base annua a famiglia”, ha detto Assoutenti. “Un rincaro così pesante porterebbe le tariffe a salire nell’ultimo trimestre del 2022 del 117% rispetto allo stesso trimestre del 2021, quando è iniziata la serie ininterrotta di aumenti dell’energia”, ha aggiunto il presidente dell’associazione, Fabio Truzzi.

Già la scorsa settimana, l’Arera ha annunciato un rincaro del 59 percento sulle bollette elettriche per il mercato tutelato nell’ultimo trimestre di quest’anno. Per le bollette del gas invece la decisione è stata rinviata a causa dei cambiamenti decisi in estate sulla fissazione dei prezzi sul mercato tutelato, che saranno calcolati su base mensile e non più trimestrale. Secondo le stime di Nomisma energia, se i prezzi rimarranno stabili nel mese di ottobre, sarà deciso un aumento del 70 percento.