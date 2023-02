Bimbo di un anno e mezzo attaccato dal cane dello zio: è grave

A Lucca, un bambino di un anno e mezzo è stato attaccato dal cane di famiglia. Ora è ricoverato in grave condizioni. È accaduto intorno alle 8 e 45 di questa mattina, quando i genitori del piccolo hanno dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi al bimbo, per poi trasportarlo d’urgenza in ospedale. In ospedale, dopo aver stabilizzato le condizioni del piccolo, i medici hanno deciso di trasferirlo all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Sono in corso le verifiche da parte degli inquirenti per ricostruire la dinamica dell’aggressione da parte del cane, un esemplare di Terranova, sul piccolo. Il cane apparterrebbe allo zio. Al momento dell’aggressione erano presenti i parenti. Il Terranova si sarebbe scagliato contro il piccolo all’improvviso.