Biella, va all’esame per la patente guidando l’auto: denunciata

Si è presentata all’esame di teoria per la patente di guida al volante della sua auto. Come se niente fosse, una 42enne di origine nigeriana ha anche parcheggiato la vettura proprio di fronte alla sede della Motorizzazione, a Biella. Il personale della polizia stradale, che si trovava negli uffici della Motorizzazione per un controllo, si è accorto che la donna era tra i candidati della prova per ottenere la patente. Terminato il test, gli agenti hanno accertato che la 42enne, residente nel Basso Biellese, guidava senza patente e per lei sono quindi scattate le sanzioni amministrative previste dal codice della strada.