Detersivo al posto dell’acqua, cliente muore dopo 8 mesi di agonia: barista accusato di omicidio

Un uomo di 74 anni è morto dopo 8 mesi di agonia in ospedale per aver bevuto del detersivo. Il solvente gli era stato servito al posto dell’acqua accanto alla tazzina di caffè in un bar di Agrigento in cui era solito andare. Il barista è ora a processo con l’accusa di omicidio colposo.

I fatti – secondo quanto riporta Leggo – risalgono a 5 anni fa, per l’esattezza al 23 aprile 2018. Il 74enne dopo aver bevuto il detersivo ha riportato gravi ustioni al cavo orale all’esofago.

Il gup del tribunale ha rinviato a giudizio E. C., 38 anni. Mentre ha prosciolto il proprietario del bar C. S. per non aver commesso il fatto. Il processo inizierà il 26 giugno 2023.