Berlusconi dimesso dal San Raffaele dopo otto giorni di ricovero

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele dopo otto giorni di ricovero per una infezione alle vie urinarie. L’ex presidente del Consiglio, 85 anni, ha lasciato l’ospedale assieme alla compagna Marta Fascina, deputata di Forza Italia, senza rilasciare dichiarazioni.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’infezione ha richiesto l’applicazione di terapie massicce, a cui il cuore del fondatore di Forza Italia avrebbe retto “egregiamente”. Berlusconi soffre di fibrillazione atriale parossistica e porta da tempo un pacemaker. Nel 2016 ha subito un intervento a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica e tre anni dopo è stato operato per un’occlusione intestinale. A settembre 2020 è stato invece ricoverato per 12 giorni dopo aver contratto la malattia da nuovo coronavirus (Covid-19). Il successivo aprile è stato ricoverato per altri 24 giorni per i postumi della malattia, chiedendo di sospendere il processo Ruby-ter in cui è imputato per corruzione.