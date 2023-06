Berlusconi, l’addio del Milan: “Grazie presidente, per sempre con noi”

Il Milan “si stringe con affetto alla famiglia dell’indimenticabile presidente rossonero”. Con queste parole il club calcistico ha voluto ricordare l’uomo che l’ha guidato in 31 anni di successi. Da quando Silvio Berlusconi ha rilevato il Milan nel 1986, i rossoneri sono riusciti a conquistare 29 trofei cambiando, per un periodo, gli equilibri all’interno del calcio italiano ed europeo.

Un bottino che comprende otto scudetti, cinque Champions League, una Coppa Italia, due Coppe intercontinentali, una Coppa del mondo per club, cinque Supercoppe europee e sette Supercoppe italiane. Successi che hanno accompagnato l’ascesa imprenditoriale e politica del Cavaliere, che puntò su un giovane Arrigo Sacchi e su campioni del calibro di Gullit, Van Basten e Rijkaard per riportare il club ai vertici del calcio europeo.

“Ac Milan, profondamente addolorato, piange la scomparsa dell’indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari”, riporta la nota del club rossonero. “Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c’è in noi, in tutti noi che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan”, continua il messaggio del club, che riprende una delle celebri frasi pronunciate da Berlusconi durante la sua presidenza. “Grazie presidente, per sempre con noi”.