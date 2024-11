“Bergoglio è un Antipapa”: parroco di Sassari licenziato da Francesco con l’accusa di scisma

Papa Francesco ha deciso di allontanare dalla Chiesa un parroco di Sassari accusato di scisma. Il sacerdote ha più volte sostenuto tesi miscredenti nei confronti di Bergoglio arrivando persino a sostenere pubblicamente che è “un Antipapa”.

Fernando Maria Cornet, questo il nome del prelato, ha origini argentine proprio come l’attuale pontefice e opera in Italia da ormai venticinque anni. Dal 2011 è in Sardegna, dove fino a poco tempo fa reggeva la parrocchia di San Donato, nel centro storico di Sassari.

Il parroco sostiene che l’elezione di Papa Francesco non sia mai stata valida perché Benedetto XVI non avrebbe mai abdicato, né rinunciato al ministero. Una tesi espressa in più occasioni, come interviste e convegni, e messa persino nero su bianco nel suo libro “Habemus antipapam? Indagine in onore della Verità”.

La Stampa riporta un passaggio del volume in cui effettivamente viene messa in dubbio la legittimità del pontificato di Franceco. Nel brano, Cornet pone tre quesiti: “Il primo – scrive – è che cosa veramente ha fatto Benedetto XVI con la sua Declaratio, quel documento letto l’11 febbraio 2013 davanti ai Cardinali, approfondendo quindi sul reale e autentico significato di quella dichiarazione; il secondo riguarda la legittimità o meno di Francesco I per essere ritenuto Papa della Chiesa Cattolica, approfondendo quindi la sua figura, quella di coloro che per anni hanno spinto per la sua elezione, e il Conclave in cui è stato eletto; il terzo prende in esame quali conseguenze ci sarebbero per la Chiesa se Francesco I dovesse essere giudicato non un Papa ma un Antipapa, approfondendo quindi lo status canonico in cui si troverebbe l’intero Corpo Mistico di Cristo in seguito a un tale giudizio”.

Alla luce di queste teorie, Papa Francesco ha deciso di revocare al parroco lo stato clericale. Lo comunica l’Arcidiocesi di Sassari in una nota: “Si rende noto – recita il comunicato che il Santo Padre Francesco, con decisione suprema e inappellabile, ha dimesso dallo stato clericale il signor Fernando Maria Cornet, in conformità all’art. 26 SST2021 e dispensato dal celibato ecclesiastico per delitti contra fidem (scisma)”.

