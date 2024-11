Dopo gli scontri dello scorso weekend a Bologna per il corteo di Casapound, si preannuncia un altro possibile fine settimana ad alta tensione sul fronte dell’ordine pubblico. Domenica 17 novembre, infatti, Forza Nuova ha programmato di tenere una manifestazione a Roma, nel quartiere Tuscolano. E il Pd chiede al prefetto della Capitale di vietare l’iniziativa.

“Adunata militante”. Così si chiama l’evento organizzato da Forza Nuova: gli attivisti del movimento neofascista si sono dati appuntamento alle ore 18 in via Genzano 164. Interverranno il segretario Roberto Fiore – condannato in primo grado a otto anni e sei mesi di carcere per l’assalto nel 2021 alla sede della Cgil – e Francesco Chiavaro, uno dei leader di Lotta Studentesca, il movimento giovanile di Forza Nuova.

Per promuovere la manifestazione i neofascisti hanno utilizzato il profilo Facebook “Effenne Roma”, utilizzato per aggirare il ban del social network.

Enzo Foschi, segretario del Pd di Roma, chiede però al prefetto di Roma Lamberto Giannini di vietare l’adunata: “Chiediamo al Prefetto di intervenire per bloccare tutto”, scrive Foschi in una nota: “È inaccettabile che, dopo quanto è accaduto a Bologna, si consenta a forze neofasciste di sfilare in una città che è medaglia d’oro della resistenza”.

“La sensazione che si ha, sicuramente sbagliata, è che qualche ‘interesse’ utilizzi questi figuri per creare caos e distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dalla grave situazione economica e sociale che sta vivendo il Paese. Cose – conclude Foschi – già abbondantemente viste”.

