Coronavirus, Beppe Fiorello commenta l’immagine agghiacciante da Bergamo: “Basta canti sui balconi, facciamo tre giorni di lutto nazionale”

Il corteo di mezzi militari che trasportano le bare da Bergamo perché i cimiteri sono pieni e non hanno più posto per seppellire i propri cittadini: l’agghiacciante immagine di ieri sera ha colpito tutti e Beppe Fiorello ha lanciato un appello via social, rivolgendosi agli italiani. “Camion militari per portare i nudi dei morti e ancora si canta sui balconi si fanno battutone spiritose su questa tragedia epocale, si fanno happening sui social. Dobbiamo fare tre giorni di lutto nazionale, rispetto per i morti e per le loro famiglie. Social sì, ma senza fare festa”.

Il commento di Beppe Fiorello su Twitter accompagna l’immagine dei camion militari che nella notte scortano fuori da Bergamo le bare dei morti a causa del Coronavirus. Un’immagine agghiacciante della città più colpita in Italia dalla pandemia e che ha già fatto il giro del mondo.

