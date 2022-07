Beppe Fiorello è stato scelto come madrino del gay Pride di Palermo, ma la sua partecipazione all’evento organizzato il 9 luglio scorso non è piaciuta a tutti i suoi fan: “Qualche sera fa eri su Rai Uno a celebrare Padre Pio e poi vai al Pride di Palermo?”, ha scritto qualcuno sui social. “Ci hai deluso”, hanno commentato alcuni utenti.



Ma Fiorello ha difeso con convinzione la sua decisione di accettare l’invito. In un’intervista a La Stampa, l’attore ha detto di essere “fiero e orgoglioso di avere deluso qualcuno. Bisogna partecipare fisicamente ai movimenti per i diritti, bisogna esserci fisicamente, per questo sono qui”, ha detto l’attore. “Ho ricevuto un invito gentile, accorato e così appassionato che non ho esitato un attimo a essere qui. Ho accettato perché avevo la voglia di esserci, non si può sempre parlare per sentito dire.

Volevo partecipare a un movimento importante che sta lottando da tanto tempo per diritti fondamentali, spesso negati”, ha detto Beppe Fiorello in un’intervista a La Stampa. “C’è un’informazione capillare che ha creato una nuova generazione di giovani che vogliono impegnarsi in prima persona. Se la Sicilia sta accendendo luci e fari sui diritti, se c’è questa voglia di cambiamento lo dobbiamo proprio ai ragazzi”, ha concluso l’attore.