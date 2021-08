“Sono terroristi, è un movimento organizzato“, colpiscono le parole, a In Onda, su La7, dell’infettivologo Matteo Bassetti, inseguito da un No Vax fino sotto casa, a Genova, dopo essere stato minacciato, assieme ai familiari, per settimane. “Ho fatto 70 denunce, ora chiedo tutela allo Stato” dice Bassetti. Il direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino si rivolge ai magistrati: “Chiedo di essere maggiormente tutelato dalla magistratura. Bisogna che ci sia un’azione a difesa di chi ha messo la faccia a favore dei vaccini”, si è sfogato l’infettivologo.

Ma Bassetti non è l’unico perseguitato dai No Vax. A finire nel mirino di alcuni anti-vaccinisti ci sono anche i giornalisti. È di ieri l’aggressione a Francesco Giovannetti, cronista e videomaker di Repubblica che è stato preso a pugni durante un sit-in davanti al ministero dell’Istruzione per protestare contro il Green Pass: il responsabile è stato denunciato per minacce aggravate. A Roma sabato sera era stata ferita la collega Antonella Alba di Rainews nel corso di un’altra manifestazione.

Insomma i No Vax stanno dando vita a un’escalation di atti violenti. E le aggressioni ormai non sono più soltanto verbali. Il Viminale tiene alta la guardia e considera la giornata di domani – quando i No Vax minacciano di bloccare i treni a lunga percorrenza, in occasione dell’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass per salire a bordo – come un banco di prova: “Il ministero assicura sempre la libertà di manifestare pacificamente nel rispetto delle regole”. Ma se davvero qualcuno volesse impedire la partenza dei convogli ferroviari, “non saranno ammessi atti di violenza e minacce“.