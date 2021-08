“Ci ucciderete, ve la faremo pagare”: Bassetti inseguito e minacciato per strada da un No Vax

Bassetti inseguito e minacciato per strada da un No Vax

“Ci ucciderete tutti con questi vaccini e ve la faremo pagare“: questo l’insulto che un attivista no vax avrebbe rivolto all’infettivologo del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, mentre lo inseguiva per strada domenica sera. Bassetti si è allontanato e ha chiamato la polizia; l’aggressore, un uomo di 46 anni, è stato denunciato.

Gli investigatori intanto lavorano anche all’identificazione di altri utenti che da mesi insultano e minacciano l’infettivologo sui social e via telefono. A denunciare la situazione lo stesso Bassetti, che ad Adnkronos ha raccontato. “Continuo a ricevere minacce ogni giorno dai No-Vax, ieri sera su una chat su Telegram mi hanno attaccato duramente e hanno fatto girare il mio cellulare”.

“Sono stato riempito di messaggi, telefonate e insulti con minacce a me e alla mia famiglia. C’è un clima insostenibile e serve una presa di posizione forte della magistratura per perseguire questi reati perché non è possibile che serva una denuncia al singolo. Qui c’è un movimento organizzato che ha lo scopo di delinquere, vanno nelle piazze insultando me e altri colleghi. Non è possibile che mi debba guardare le spalle appena esco di casa per evitare che non accada nulla di violento”, ha aggiunto Bassetti.