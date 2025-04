Ha ucciso la moglie a coltellate, poi si è barricato dentro casa e chiamato i carabinieri per consegnarsi alla giustizia: è quanto avvenuto a Mariotto, frazione di Bitonto, in provincia di Bari, nella mattinata di venerdì 18 aprile. L’uomo, secondo le prime informazioni, avrebbe chiamato il 112 confessando il delitto: “Ho ucciso mia moglie, venite a prendermi”. Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato l’uomo barricato in bagno. Riusciti a entrare, lo hanno bloccato e successivamente condotto in questura.

Notizia in aggiornamento