Bari, la bambina di 5 anni azzannata da un pitbull regala un disegno ai medici: “Grazie a tutti”

Un disegno con i medici che l’hanno operata e tanti cuoricini. È il regalo lasciato dalla bambina di 5 anni finita al Policlinico di Bari sabato scorso, dopo essere stata azzannata per strada da un pitbull . Dopo un intervento per ricostruire l’orecchio, la bambina è stata dimessa nella serata di ieri. Non prima di aver lasciato un disegno che raffigura la dottoressa Florinda Gargiuoli che l’ha operata e il professore Giuseppe Giudice, il direttore dell’Unità operativa in cui era stata ricoverata d’urgenza. “Grazie a tutti”, la scritta che accompagna i due medici sorridenti, in un mare di cuori.