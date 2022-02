Bari, bambina di 5 anni morsa al viso da un pitbull: è in gravi condizioni

Una bambina di 5 anni è stata ricoverata a Bari dopo essere stata aggredita per strada da un cane. La piccola, trasportata al Policlinico con gravi ferite alla testa, è stata azzannata al viso da un pitbull mentre camminava con la madre nel rione San Paolo. Il cane ha aggredito anche un ciclista, che ha riportato lievi ferite.

La bambina, portata al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo prima di essere trasferita d’urgenza al Policlinico, è in prognosi riservata. Secondo i medici, la bambina non è in pericolo di vita anche se le sue condizioni vengono definite gravi. Con ogni probabilità, riporta l’Ansa, sarà necessario un intervento di ricostruzione.

Il cane è stato trovato sulla strada Modugno-Aeroporto e sarà ricoverato in una struttura sanitaria per gli accertamenti di rito. Sul fatto stanno indagando polizia e carabinieri per individuare e denunciare il proprietario.