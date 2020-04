Blitz del sindaco di Bari Decaro sul lungomare, ma è scontro con un cittadino | VIDEO

“Hai avuto l’applauso? Bravo”.

Il nuovo blitz del primo cittadino di Bari Antonio Decaro non ha riscosso un consenso unanime, e così durante i controlli effettuati sul lungomare del capoluogo pugliese, il sindaco è stato contestato da alcuni cittaidni.

Sul lungomare attrezzato di San Girolamo, a nord della città, Decaro ha sorpreso diverse persone in strada e in spiaggia e le ha invitate a tornare a casa. La scena è andata in onda in diretta su Facebook ha mostrato le immagini, ma non tutti l’hanno presa bene. “Oggi è domenica e sono venuto qui per dimostrare che tutti gli sforzi che abbiamo fatto in questi mesi rischiamo di vanificarli perché è come se fosse una domenica normale con il sole e le persone che sono uscite”. Decaro guadagna un applauso quando – rivolgendosi alle persone affacciate alle finestre dei palazzi sul lungomare, dice: “Quelli che stanno chiusi in casa non è che sono più stupidi di noi che stiamo in giro”. E un cittadino lo contesta: “Hai avuto l’applauso? Bravo”.

