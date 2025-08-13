Una piccola imbarcazione con a bordo un gruppo di migranti si è ribaltata al largo di Lampedusa: ci sarebbero almeno 20 morti e 27 dispersi. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Secondo quanto riferiscono alcune fonti, tra cui Radio Radicale, il naufragio sarebbe avvenuto a circa 14 miglia a sud dell’isola italiana. Sull’imbarcazione si trovavano in tutto un centinaio di persone con i superstiti che sarebbero già sbarcati a Lampedusa.

Notizia in aggiornamento