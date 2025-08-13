Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:43
Home » Cronaca
Cronaca

Barca con a bordo gruppo di migranti si ribalta al largo di Lampedusa: “Almeno 20 morti, 27 i dispersi”

Credit: AGF
di Niccolò Di Francesco
Una piccola imbarcazione con a bordo un gruppo di migranti si è ribaltata al largo di Lampedusa: ci sarebbero almeno 20 morti e 27 dispersi. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Secondo quanto riferiscono alcune fonti, tra cui Radio Radicale, il naufragio sarebbe avvenuto a circa 14 miglia a sud dell’isola italiana. Sull’imbarcazione si trovavano in tutto un centinaio di persone con i superstiti che sarebbero già sbarcati a Lampedusa.

Notizia in aggiornamento

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
