Bambino di 4 anni caduto dal balcone a Napoli. In un video diceva: “Ti butto giù”

Sui social sta circolando un video che mostra il piccolo Samuele, il bambino di quasi 4 anni morto venerdì scorso a Napoli dopo essere precipitato da un balcone, mentre ripete la frase “Io ti butto giù”. Il video, apparso prima su Tik Tok per poi essere condiviso su altri social, è al vaglio degli inquirenti per stabilire eventuali collegamenti con quanto accaduto, dopo il fermo ieri del 38enne Mariano Cannio, che al momento della caduta si trovava nella casa di via Foria per fare le pulizie.

Secondo l’ipotesi degli inquirenti, che inizialmente propendevano per la possibilità di un incidente, l’uomo, affetto da problemi psichici, avrebbe approfittato di un momento di distrazione della madre per afferrare il bambino e farlo cadere dal terzo piano. Cannio ha dichiarato di essere innocente ammettendo di aver preso il bambino in braccio mentre era sul balcone. L’udienza per la convalida del fermo di Cannio, difeso da un avvocato d’ufficio, è prevista per domattina.

Nel video il bambino potrebbe aver pronunciato parole sentite da un adulto, ripetendo un termine dialettale dispregiativo. “Perché tu sei una ‘lota’”, dice nel filmato, che si conclude con Samuele che di colpo non parla più, come per non farsi ascoltare da qualcuno verso cui volge lo sguardo.