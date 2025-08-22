Icona app
Ultimo aggiornamento ore 11:40
Home » Cronaca
Cronaca

Viterbo, bambino di due anni cade da un’auto in corsa: è grave. Il fratellino gli ha sganciato la cintura e ha aperto la portiera

Credit: AGF

I due bimbi viaggiavano con la mamma

di Niccolò Di Francesco
Un bambino di due anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un’auto in corsa: è quanto avvenuto nella serata di giovedì 21 agosto sulla strada provinciale che da Corchiano porta a Viterbo, all’altezza di Canepina. Il bimbo, dapprima portato dalla mamma al pronto soccorso dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo, è stato trasportato d’urgenza con l’eliambulanza al policlinico Gemelli, dove adesso è ricoverato in codice rosso. Il piccolo viaggiava insieme alla mamma e al fratellino di 5 anni, che sarebbe il responsabile della tragedia. Secondo una prima ricostruzione, infatti, proprio il fratello più grande avrebbe prima sganciato la cintura di sicurezza del seggiolino su cui viaggiava il bimbo, e poi anche aperto la portiera posteriore della macchina.

La mamma, che si è accorta immediatamente di quanto era accaduto, ha fermato l’auto e recuperato il figlio più piccolo che era caduto sulla carreggiata sbattendo la testa. La donna si è quindi diretta immediatamente al pronto soccorso dove è arrivata con il bambino in braccio, sanguinante e privo di sensi. Sul posto sono intervenuti poi gli agenti della stradale per verificare il racconto della donna e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
