Bambina scomparsa a Firenze, le ultime immagini di Kata | VIDEO

I carabinieri hanno diffuso le ultime immagini di Kata, la bambina scomparsa a Firenze lo scorso 10 giugno, prima di svanire nel nulla.

Dalle telecamere intorno all’ex hotel Astor a Firenze, infatti, è stato recuperato un breve video in cui vede la bambina mentre lascia il gruppo di suoi coetanei, tra i quali è presente anche il fratellino, per dirigersi da sola verso la porta del cortile laterale per poi fare rientro proprio nel cortile.

Questa sera a “Chi l’ha visto?” Bambina scomparsa: Nuovo video di Kata prima di sparire, alle 15:01 mentre lascia il gruppo del fratellino e si dirige alla porta del cortile laterale. Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto pic.twitter.com/EWHl1ZzkwT — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) June 14, 2023

Secondo quanto dichiarato dal procuratore aggiunto di Firenze Luca Tescaroli, che sta seguendo il caso insieme alla pm della Dda Christine von Borries e al sostituto Giuseppe Ledda, la pista privilegiata al momento è quella del racket degli affitti nell’ex albergo di Firenze dove viveva Kata insieme ad altre famiglie.