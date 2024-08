Bambina di 4 anni muore dopo un volo dal terzo piano

Tragedia a Bologna dove lunedì scorso una bambina di 4 anni, Fatiha, è morta dopo essere precipitata dal terzo piano dell’appartamento nel quale viveva con i suoi genitori, in via della Campagna 22.

Al momento dell’incidente la piccola era in casa con la mamma e la sorellina di pochi mesi. È stata proprio la madre la prima ad accorrere disperata in stada.

“La stringeva forte e urlava disperata, teneva la piccola esanime su una spalla” hanno raccontato alcuni testimoni. La bambina è stata rianimata dai soccorritori del 118 accorsi sul posto ma è deceduta poco dopo in ospedale dove era arrivata già in condizioni disperate.

Secondo la Procura, che indaga per omicidio colposo, si è trattato di un tragico incidente. La mamma, che al momento della caduta si trovava in un’altra stanza insieme all’altra figlia, avrebbe raccontato che Fatiha potrebbe essersi sporta per provare a toccare la pioggia, perdendo l’equilibrio.