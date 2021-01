Dramma a Palermo dove una bambina di 10 anni è ricoverata da ieri in rianimazione all’ospedale “di Cristina” dove è arrivata, accompagnata dai genitori, in arresto cardiocircolatorio dovuto a un’asfissia prolungata.

Secondo una prima ricostruzione, la bambina si è legata la cintura alla gola per partecipare su TikTok, uno dei social più seguiti dagli adolescenti, a “Black out challenge” o “hanging challenge” e che prevede una prova di resistenza. La sfida consiste nello stringersi una cintura attorno al collo e resistere il più possibile. La piccola avrebbe seguito i vari passaggi prima di restare asfissiata, trovandosi poi senza forze e cadendo per terra. Pare che sia stata trovata dalla sorellina attaccata con una cintura al termosifone. I genitori quindi sono corsi in auto al pronto soccorso.

Il suo cuore si sarebbe fermato per alcuni interminabili minuti prima di ricominciare a battere grazie alle manovre rianimatorie eseguite dal personale sanitario. Le sue condizioni restano però critiche.

Quello di Palermo purtroppo non è il primo caso del genere. A Napoli, lo scorso ottobre, un bambino di appena 11 anni si è suicidato lanciandosi dal balcone di casa. La Polizia di Stato e la Procura hanno ipotizzato subito la configurazione del reato di istigazione al suicidio. Il ragazzino prima di lasciarsi cadere ha lasciato un bigliettino con il quale ha chiesto scusa alla mamma e nel quale fa riferimento a uno stato di paura vissuto nelle ultime ore di vita.

