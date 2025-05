BAKEL conquista il Prix d’Excellence de la Beauté 2025 di Marie Claire

BAKEL Advanced Clean Beauty, il marchio skincare fondato dalla Dottoressa Raffaella Gregoris, ottiene per la terza volta il prestigioso Prix d’Excellence de la Beauté di Marie Claire, aggiudicandosi il titolo di Miglior Innovazione Tecnologica Cosmetica 2025 nella categoria Skincare High Tech con la sua NIA-TECH Cream. Questo riconoscimento internazionale premia una crema anti-età per la sua specifica azione anti-macchie, progettata per contrastare il rallentamento del turnover cellulare e il disequilibrio nella produzione sebacea.

Raffaella Gregoris, fondatrice e presidente di BAKEL, ha dichiarato: “È il nostro terzo Prix d’Excellence de la Beauté. Le numerose candidature e le aggiudicazioni conseguite finora costituiscono per BAKEL un motivo di grande soddisfazione e al contempo emozione. Questo premio rappresenta un ulteriore e prestigioso riconoscimento alla ricerca e agli studi applicati nella formulazione di cosmetici efficaci e sicuri da parte del team di BAKEL”.

Nell’evidenziare le caratteristiche del prodotto premiato, Gregoris ha poi sottolineato: “NIA-TECH è il frutto di una ricerca mirata specificamente a combattere le macchie cutanee sul viso, un problema sempre più diffuso. Le cosiddette ‘macchie della vecchiaia’ infatti possono comparire anche prima dei 40 anni, soprattutto in assenza di adeguate precauzioni. Un problema che assilla molte persone in ogni periodo dell’anno. NIA-TECH Cream nasce per offrire una soluzione efficace e sicura a questa esigenza”.

Gregoris ha concluso esprimendo orgoglio per il lavoro svolto: “Aver conquistato il premio per la seconda volta nella sezione Skincare High Tech ci riempie di soddisfazione, poiché giustifica i tanti sacrifici e l’investimento nella ricerca di oltre un decennio. Lo dico con orgoglio anche rispetto a un territorio come il Friuli-Venezia Giulia, dove si sperimentano sempre nuove frontiere. Sono fiera che le idee, studi e sperimentazioni siano state qui concepite e sviluppate. Siamo un brand 100% made in Italy capace di conquistare un nuovo pubblico anche internazionale”.

LA GIURIA DEL PREMIO

La giuria del Prix d’Excellence de la Beauté e del Prix International du Parfum Italia 2025, presieduta da Michela Motta di Marie Claire, ha visto la partecipazione di alcune delle figure più influenti del panorama beauty: Marta Caramelli (Vanity Fair), Valentina Debernardi (Esquire e Harper’s Bazaar), Simona Fedele (F e Natural Style), Carla Ferron (Amica), Susanna Macchia (D la Repubblica), Cristina Milanesi (Io Donna), Francesca Varasi (Elle), Cecilia Alba Lué (Cosmopolitan), Paola Spezi (Grazia) e Sofia Viganò (Vogue).

IL COSMETICO VINCITORE

BAKEL NIA-TECH Cream, vincitore del premio, è un cosmetico sviluppato per una specifica azione anti-macchia. Riduce le iperpigmentazioni, ne contrasta l’insorgenza, uniforma e illumina l’incarnato, con una forte azione antiossidante e anti-età. Gli studi alla base di questa crema hanno scientificamente combinato elementi chiave in grado di garantire un risultato efficace. La formulazione include 31 ingredienti, tra cui:

Niacinamide (vitamina B3): proprietà schiarenti, riparatrici, lenitive, antinfiammatorie e sebonormalizzanti.

Vitamina E: combatte lo stress ossidativo bloccando l’attività dei radicali liberi.

Olio di Jojoba: azione idratante, lenitiva e protettiva dagli agenti esterni; contrasta l’invecchiamento cutaneo e migliora gli inestetismi delle rughe.

Olio di noci di Macadamia: riduce l’infiammazione e lo stress ossidativo della pelle, restituendo idratazione e morbidezza grazie alle proprietà emollienti e rigeneranti.

Burro di karité: protegge la pelle dalle radiazioni solari e dona sollievo cutaneo dopo l’esposizione al sole.

Burro di cacao: proprietà emollienti, nutrienti, antiossidanti e protettive per la pelle.

RICONOSCIMENTI

Il Prix d’Excellence de la Beauté, istituito da Marie Claire nel 1986, celebra nel 2025 la sua 39ª edizione, mentre l’edizione italiana festeggia il suo 21° anniversario. A livello internazionale, il premio vanta 34 edizioni in tutto il mondo, rendendolo uno dei riconoscimenti più autorevoli e indipendenti nel settore della bellezza. BAKEL ha conquistato il prestigioso Prix d’Excellence de la Beauté in tre diverse edizioni:

2018: Premio Giuria.

2023: Miglior Innovazione Cosmetica con il prodotto JALU 3D.

2025: Miglior Cosmetico Skincare della Sezione High Tech con la NIA-TECH Cream.

PROGETTO DI QUOTAZIONE IN BORSA

BAKEL ha annunciato il progetto di quotazione in borsa a Milano, sull’Euronext Growth Exchange (ex AIM), previsto per il 2025. Questo progetto ha l’obiettivo di raccogliere nuove risorse interamente destinate a sostenere la crescita di BAKEL, consolidando ulteriormente la presenza sul mercato italiano (oltre 350 punti vendita) e ampliandone la portata su nuovi mercati internazionali. BAKEL ha chiuso il 2024 registrando una crescita del canale farmacia del 18% rispetto al 2023.