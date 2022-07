Bagno nella fontana di Piazza Navona e scritte sul Pantheon: l’oltraggio dei turisti a Roma

Dopo la scritta “Aliens exist” comparsa sulle mura del Pantheon, arrivano altre immagini di atti indecorosi contro la città di Roma. Nella notte di venerdì 15 luglio, una coppia di turisti si è immersa nella Fontana berniniana dei Quattro Fiumi in piazza Navona. Incurante di aver violato un capolavoro dell’arte barocca che si trova all’interno del sito Unesco, sottoposto alla massima tutela. Alcuni passanti hanno filmato la scena che è stata poi rilanciata sul profilo Instagram di Welcome to favelas.