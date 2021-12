Vanno dall’avvocato per la separazione, poi il marito accoltella la moglie

Dovevano separarsi, marito e moglie. Erano andati dall’avvocato per firmare le pratiche, ma all’uscita l’uomo, 41 anni e di nazionalità marocchina, ha accoltellato la moglie, americana di 37 anni. È successo a Padova, nella serata di mercoledì, nell’androne del palazzo in via Ugo Foscolo. La vittima, prima di crollare a terra, è riuscita a mettersi in salvo nell’ufficio della legale che ha poi riferito alla polizia elementi utili per le indagini.

L’uomo, invece, avrebbe tentato la fuga prima di costituirsi poco dopo, una volta essersi imbattuto in una volante della polizia nei pressi della stazione, come raccontato dal Corriere della Sera. Ora è in carcere con l’accusa di tentato omicidio, mentre la donna è in ospedale, in prognosi riservata. Non è in pericolo di vita.

Il gesto probabilmente era premeditato, l’uomo aveva con sé un coltello e sarebbe avvenuto tutto in poco tempo. Marito e moglie erano arrivati nello studio per firmare le pratiche della separazione alle 18.30 circa, e la tensione tra i due era cresciuta già durante il colloquio. L’aggressione sarebbe avvenuta alle 20.00, all’uscita dallo studio quando la discussione è poi degenerata. A Padova è il secondo tentato femminicidio in tre giorni. Le indagini, in questo caso, sono condotte dalla polizia e coordinate dal pm Marco Brusegan.