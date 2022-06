Casertano, ragazza scippata e trascinata da un’auto in corsa in pieno centro | VIDEO

Nella notte di venerdì 10 giugno, ad Aversa, comune del Casertano, una ragazza è stata vittima di uno scippo effettuato da un’automobile in corsa in via Roma. La giovane è stata aggredita in pieno centro cittadino e trascinata per diversi metri rischiando di ferirsi gravemente. L’auto è poi sparita nel nulla.

A denunciare l’accaduto sui social è stato consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli: “Le immagini che ci hanno mostrato dello scippo sono sconcertanti – ha commentato su Facebook – . Una violenza inaudita”.

Per fortuna la donna ha riportato “solo” una ferita alla gamba, ma poteva finire molto peggio. Il fidanzato della vittima lo ha comunicato a Borrelli, con tanto di video che tesimonia la violenza: “Un signore in una Matiz nera ha afferrato la borsa e l’ha trascinata per più di 10 metri rischiando la tragedia – ha segnalato il ragazzo al consigliere regionale di Europa Verde – Abbiamo sporto denuncia, ma dai filmati la targa non è leggibile”.