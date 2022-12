Carcere di Avellino, agenti della penitenziaria favoriscono il pestaggio di un detenuto: arrestati

Tre agenti di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Avellino sono stati messi ai domiciliari con l’accusa di aver agevolato una spedizione punitiva da parte di alcuni detenuti. L’ordinanza è stato firmata dal Gip del tribunale di Avellino su richiesta della locale procura che ha coordinato le indagini. Gli agenti indagati hanno tutti il grado di assistente.

Le indagini coordinate dalla Procura di Avellino sono state condotte dai Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale congiuntamente con personale della Polizia penitenziaria.

I fatti risalgono ad alcuni mesi fa. Per l’accusa i tre avrebbero permesso a un gruppo di detenuti, reclusi in una sezione, di accedere a un’altra sezione per portare a termine un pestaggio ai danni di un detenuto.

Ancora da chiarire il movente che ha scatenato la violenta aggressione, le cui dinamiche sono emerse nell’ambito di accertamenti di più ampio respiro che la Procura di Avellino ha avviato con riferimento alla struttura carceraria irpina.