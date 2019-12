Siracusa, auto si schianta contro un pilone nella notte: morti due giovani di 17 e 22 anni

Auto si schianta contro un pilone. Due giovani di 17 e 22 anni sono morti e altri due sono rimasti feriti in un incidente stradale che ha avuto luogo alle 4 di notte di sabato 7 dicembre nel centro storico di Ortigia (Siracusa).

L’auto su cui viaggiavano le vittime, una Ford Fiesta, si è schiantata contro uno dei piloni che sorreggono gli archi del Belvedere San Giacomo, sul lungomare Vittorini

I giovani stavano rientrando a casa in piena notte dopo aver passato la serata a Ortigia. Il conducente ha perso il controllo dell’auto e il mezzo si è andato a schiantare. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, e in queste ore sono in corso rilievi da parte della polizia municipale.

Dopo lo schianto sono arrivati i soccorsi e i vigili del fuoco hanno estratto uno dei quattro ragazzi dalle lamiere. Tutti e quattro sono stati trasferiti in ospedale con il 118: due di loro, però, sono deceduti.

