Polemiche per uno striscione apparso a Bollate, in provincia di Milano, in occasione del battesimo di due bambine. “Auguroni piccole balilla”, si legge nell’assurdo striscione con cui sono state salutate all’uscita della chiesa San Bernardo, nella frazione di Cassina Nuova, due bimbe appena battezzate. La foto è diventata virale sui social. Si tratta, per chi non lo sapesse, di una terminologia adottata durante il ventennio fascista.

La segnalazione arriva dalle pagine dei “Sentinelli di Milano”, un’associazione per i diritti civili. A reggere lo striscione, che finiva con l’hashtag #intimità, un gruppo di ragazzini che si sono prestati a farsi immortalare dalle telecamere dei telefonini. Molti difendono i ragazzi che tenevano lo striscione: c’è chi dice che non sapevano cosa significasse, chi ritiene che pensassero che Balilla fosse il cognome delle bimbe e critica sia chi li ha “tratti in inganno”, sia chi ha pubblicato la foto.

Di certo lo scatto ha scatenato molte critiche. E c’è chi sottolinea ironicamente un errore, visto che ai tempi del regime fascista i bambini erano inseriti nei balilla, mentre le bambine nelle piccole italiane o figlie della lupa. L’amministrazione comunale, dopo essersi accertata che “balilla” non fosse il cognome della battezzata, ha chiesto spiegazione al sacerdote. Lo striscione, come si vede in un video, è stato accompagnato da torce e fumogeni accessi, mentre genitori e bimbe uscivano dalla chiesa e si facevano fotografare.