Arriva in India e non paga la tassa di soggiorno. Italiano arrestato, rischia 8 anni di carcere

Federico Negri, 28 anni, è stato arrestato per essere entrato in India senza pagare la tassa di soggiorno di 40 euro. Rischia fino a otto anni di carcere. Quando il 5 luglio è stato fermato dalla polizia dello Stato dell’Uttar Pradesh, stava attraversando un ponte che collega il Nepal all’India. Negri, che è di Pozzolo Formigaro in provincia di Alessandria, stava rientrando in Italia dopo un viaggio di due anni e mezzo. Era stato in Cina prima della pandemia, poi in Nepal, a Pokhara e Katmandu. Ha lavorato come cuoco e come imbianchino. Il giorno in cui è stato arrestato ha parlato al telefono con la mamma, Silvana Orsini. Le ha detto: “Torno a casa, ho voglia di tornare da te”, come riportato da Repubblica. “Mio figlio rischia fino a otto anni di carcere per un visto, è assurdo”, ha spiegato la donna.

Silvana Orsini, insieme al marito Guido e alla figlia Ilaria, ha lanciato un appello alla Farnesina e al presidente della Repubblica affinché Federico possa uscire dal carcere e tornare in Italia. “Ho chiesto al ministero una visita consolare in carcere per verificare le condizioni di salute di Federico. Chiediamo che il consolato sia presente alle udienze, è urgente che la Farnesina faccia tutto il necessario per tutelarlo”, ha spiegato l’avvocato Claudio Falleti.

La mamma di Federico ha raccontato a Repubblica che dopo il 5 luglio il telefono risultava staccato, ma a volte accadeva perché il ragazzo si trovava in luoghi in cui il cellulare non prendeva. Poi però richiamava sempre, tranne l’ultima volta. I genitori non hanno saputo niente del figlio fino a che il maresciallo dei carabinieri di Pozzolo Formigaro ha suonato alla loro porta. “Abbiamo saputo dell’arresto 4 giorni dopo. Mi sembra impossibile. Federico è un bravo ragazzo, si è sempre mantenuto lavorando nei posti in cui ha vissuto, aiuta chi ha bisogno. Non è un criminale o un terrorista, e non ha commesso niente di grave, al massimo ha fatto un errore”, ha detto la madre.

Secondo il legale del posto Federico sta bene, ha spiegato Falleti. Ma la mamma vuole sentirlo da lui. “È urgente che la Farnesina faccia tutto il possibile per tutelarlo”, ha detto l’avvocato che ha anche chiesto una visita consolare per verificare le condizioni del ragazzo. Tre giorni fa sarebbe dovuto uscire su cauzione dal carcere di Maharajganj, ma l’arresto è stato convalidato. Altri sei stranieri sono stati arrestati per lo stesso motivo.