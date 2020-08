È morto Arrigo Levi, il giornalista aveva 94 anni

Un altro lutto nel mondo del giornalismo in questo travagliato 2020: è morto all’età di 94 anni lo scrittore e giornalista Arrigo Levi. Nato a Modena nel 1926, è stato inviato e poi direttore del quotidiano La Stampa e, nell’arco della sua carriera, è stato anche consigliere per le relazioni esterne del Quirinale di due presidenti (Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano).

Giornalista di fama internazionale, Levi ha diretto La Stampa dal 1973 al 1978, cinque anni che il giornalista aveva definito “i più intensi della mia carriera”. Una carriera partita nel 1943 a Buenos Aires: Levi era stato costretto all’esilio a causa delle leggi razziali contro gli ebrei ed era scappato in Argentina. Da Buenos Aires, ha poi collaborato per Il Corriere della Sera come corrispondente da Mosca.

