Arezzo, sul monopattino a quasi 100 km orari (il limite è 20): inseguito e fermato sulla ciclabile

Sfreccia a quasi 100 chilometri orari sulla pista ciclabile “in sella” ad un monopattino elettrico. Lo hanno avvistato a Pescaiola – Arezzo – gli agenti della Municipale, loro a bordo dell’auto di servizio rispettando i limiti imposti, non riuscivano a stargli dietro. Hanno dovuto spingere sull’acceleratore per raggiungerlo e fermare il conducente, un extracomunitario regolarmente residente.

Hanno visto questa sorta di freccia “volare” come se al posto del monopattino ci fosse un motore turbo. I vigili increduli lo hanno inseguito: lui orgoglioso del suo mezzo e perfino sorpreso di essere fermato.

Mezzo portato in un’autofficina specializzata e posto sul banco prova per verificarne l’effettiva velocità potenziale. Il monopattino riusciva a raggiungere gli 86 chilometri orari, quattro volte il limite consentito. Le nuove regole sui monopattini stabiliscono infatti un limite di velocità, che passa dai 25 kmh, precedentemente fissati, a 20.

Per quanto riguarda la circolazione nelle aree pedonali il limite di velocità è di 6 km orari. Il l mezzo era stato chiaramente truccato: se sia stato acquistato, magari su internet, già con queste caratteristiche o sia stato successivamente modificato, non è dato saperlo. Per l’uomo è scattata una sanzione amministrativa.