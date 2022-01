Arezzo, operaio 51enne muore incastrato in un macchinario

Un altro morto sul lavoro. Alle 10.07 circa di questa mattina, martedì 25 gennaio, un uomo di 51 anni è rimasto incastrato in una tramoggia, un contenitore a forma di imbuto utilizzato per il passaggio dei materiali. L’incidente è avvenuto a Nave, una località di Bibbiena in provincia di Arezzo, in un impianto di produzione di materiale per edilizia dove si lavorano calcestruzzi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il 118, ma l’operaio è morto subito dopo il tragico incidente e quindi non c’è stato nulla da fare. I primi a dare l’allarme sono stati i colleghi che hanno provato a soccorrerlo. Sul caso indagano i carabinieri.

Sempre questa mattina, ad Ansedonia, una frazione di Orbetello (Gr), un operaio di 40 anni è caduto da un’impalcatura, da circa due metri d’altezza. L’uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Leggi anche: Strage sul lavoro: dopo la morte dello studente di 18 anni a Udine, altre due vittime a Pomezia e nel torinese