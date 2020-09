Un ragazzo di 16 anni è caduto da un lucernario sul tetto attiguo alla scuola che frequenta a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Lo studente è stato trasportato con l’elisoccorso in codice 2 all’ospedale fiorentino di Careggi. Da quanto appreso tutto è accaduto intorno alle 10.30 mentre il ragazzo si trovava su una terrazza di un immobile attiguo alla sua scuola, l’istituto professionale Buitoni, che verrebbe utilizzato durante l’intervallo.

Per cause in corso d’accertamento il giovane è poi finito sul lucernario che si trova sulla terrazza: la struttura non avrebbe retto il peso e il sedicenne è caduto da un’altezza di circa sei metri. La dinamica è in corso di valutazione.

