A partire dal mese di luglio documenti come la tessera sanitaria e la patente potranno essere caricati comodamente sull’app IO grazie al sistema di portafoglio digitale IT Wallet, ma non per tutti.

La prossima settimana comincerà infatti una prima fase sperimentale in cui sarà offerta questa possibilità a un campione rappresentativo della popolazione, scelto per età, regione di provenienza e professione.

Soltanto alcuni utenti dell’app che integra vari servizi della pubblica amministrazione riceveranno così un avviso circa l’attivazione del nuovo portafoglio digitale, introdotto in Italia grazie ai fondi del Pnrr destinati alla digitalizzazione con la collaborazione del dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid).

La seconda fase sperimentale avrà inizio tra settembre e ottobre quando l’IT Wallet sarà reso accessibile a un numero sempre più ampio di utenti, che potranno richiedere gratuitamente di caricare sull’app IO la patente, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità con tanto di firma elettronica.

Per la carta d’identità in formato digitale bisognerà invece aspettare qualche altro mese. L’obiettivo del governo è riuscire a consentire a tutti gli utenti dell’app di caricare i propri documenti, compresa la carta d’identità, entro i primi mesi del 2025.

Il progetto del portafoglio digitale costituisce infatti il primo passo verso il sistema European Digital Identity (EUDI) Wallet che, secondo la Commissione europea, dovrà essere progressivamente disponibile in tutti i Paesi dell’Ue a partire dal 2026.