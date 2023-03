Prende l’autostrada per due anni senza pagare il pedaggio: “Non possono pretenderlo, è un servizio pubblico”

Si accodava alle auto che passavano prima di lui attraverso il varco riservato a clienti Telepass, così risparmiava sul pedaggio: lo ha fatto per circa due anni, tra il 2020 e il 2022, un anziano ospite di una casa di riposo di Fiuggi, al quale la Procura di Frosinone contesta adesso il reato di “insolvenza fraudolenta”.

Avrebbe accumulato circa quattromila euro di pedaggi non pagati, si spostava quasi sempre in orario serale, imboccando l’autostrada A1 dal casello di Anagni o Ferentino uscendo poi a Roma, Caserta o Napoli. Gli investigatori sono riusciti a individuarlo attraverso i filmati delle telecamere che riprendono i varchi Telepass: gli è stato concesso di estinguere il debito pagando in una sola tranche la cifra dovuta.

L’ottantenne, parlando con l’avvocato d’ufficio che lo ha contattato, ha rivelato che i suoi comportamenti erano dettati dalla noia. “Gli altri ospiti della casa di riposa a una certa ora andavano tutti a letto”, ha riferito. Lui no, prendeva la sua auto e partiva. Andava a passeggiare in centro a Roma, alla Reggia di Caserta, qualche volta anche a Napoli. “Io non pago – ha detto all’avvocato – perché l’Autostrada è un servizio pubblico, non possono pretendere un pedaggio”.

Se pagasse quattromila euro eviterebbe il processo, il legale lo ha invitato nel suo studio per trovare insieme una soluzione. “Spiacente avvocato – la sua risposta – io non vengo per due motivi: non voglio pagare e poi l’autostrada da Fiuggi a Frosinone non c’è. Quando la fanno ci vengo”.