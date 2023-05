Anziano in bici travolto travolto e ucciso da un detenuto ubriaco su un furgone

È un detenuto ammesso al lavoro esterno e che sarebbe dovuto tornare in serata nel carcere di Bollate l’uomo che ha travolto e ucciso un uomo di 78 anni in bicicletta, con il furgone a bordo del quale stava lavorando, nei pressi di una cava a San Giuliano Milanese, alle porte di Milano. Secondo i primi accertamenti sembra che non avesse nemmeno la patente.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, dopo aver investito l’anziano si è gettato nel laghetto della cava per fuggire ma è stato bloccato dagli agenti della Polizia locale.

Era al suo primo giorno di lavoro esterno il detenuto che nel pomeriggio ha travolto e ucciso un anziano nei pressi di una cava nel Milanese.

Si trovava da circa un mese e mezzo nel carcere di Bollate dopo il trasferimento da quello di Opera. Il furgone con cui ha ucciso il pensionato apparterrebbe alla cooperativa per la quale lavorava e che ha sede ad alcuni chilometri di distanza. È accusato di omicidio stradale.