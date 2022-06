Il deputato Michele Anzaldi ha presentato un’interrogazione al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali per fare chiarezza su quanto denunciato da alcune dipendenti del negozio Primark di Roma – nota catena di abbigliamento low cost – secondo le quali l’azienda assuma a tempo indeterminato solo gli uomini. Ci sarebbe un numero maggiore di stabilizzazioni di contratto per gli uomini rispetto alle donne.

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Istat è emerso che da aprile 2022 gli occupati tornano a scendere con la sola eccezione dei contratti a tempo determinato il cui aumento prosegue senza sosta raggiungendo quota 3 milioni e 166 mila.

“Ancora più preoccupanti sono i dati sul fronte dell’occupazione femminile», spiega, «che registrano una battuta di arresto rispetto al mese precedente: mentre i lavoratori uomini salgono di 31 mila unità, le donne scendono di 43 mila. Secondo gli utili dati a livello europeo, nel 2020 in media in Ue sono state occupate il 73,2% delle donne tra 20 e 49 anni contro l’83,9% degli uomini della stessa età. In assenza di figli, il divario si riduce: le donne europee che lavorano sono il 76,2%, gli uomini il 79,1%. Viceversa invece i divari tendono purtroppo ad allargarsi: le donne con figli occupate scendono al 71,2% mentre il tasso di occupazione per gli uomini sale all’89,1%. Un gap che quindi passa da meno di 3 a quasi 18 punti di differenza; tale dinamica è ancora più evidente in Italia”.