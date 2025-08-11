Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:44
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

La denuncia dell’animatore scappato dal villaggio turistico: “650 euro al mese per stare in un alloggio ammuffito” | VIDEO

Immagine di copertina

Lo sfogo del giovane è diventato virale sul web

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

È diventato virale sul web lo sfogo di Gilberto, un ragazzo di 20 anni che è letteralmente scappato dal villaggio turistico dove doveva lavorare come animatore. In un video pubblicato sul suo profilo TikTok, infatti, il giovane è alla stazione in attesa del treno che lo riporta a casa: “Ciao, sono a Rimini, dovevo fare l’animatore, ma me ne sto scappando via perché non ho alcuna intenzione di vivere in un alloggio da schifo, essere pagato una miseria”. E ancora: “Ditemi voi se vi sembra normale per 650 euro al mese vivere in una situazione del genere, sottopagato, sfruttato e prendendomi le peggiori malattie”.

@gilbertocontadinL’albergo era pure a 4 stelle, in un contesto familiare, tutto nuovo e curato e poi per i dipendenti questo schifo, ditemi voi se questo è normale.

♬ suono originale – gilberto_contadin

Nelle immagini, Gilberto allega le foto della struttura dove avrebbe dovuto soggiornare, mostrando, così, una piccola mansarda e un bagno con ampie tracce di muffa sul muro. “Mi hanno detto che sono troppo sensibile e che non ho spirito di adattamento, ma sfido chiunque a vivere 30 giorni in quelle condizioni – afferma ancora nel video – Follia. E poi dicono che in Italia non c’è lavoro. Ci credo, i lavori che ci stanno fanno ca*are. Altro che fuga di cervelli, questa è da scappare secondo me”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Alessandro Gassmann si scaglia contro il caro ombrelloni: “Avete esagerato, abbassate i prezzi”
Cronaca / Donare gli organi? Se gli italiani dicono: “No grazie”
Cronaca / La Vera Cronaca: un viaggio nei principali casi di cronaca nera italiana
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Alessandro Gassmann si scaglia contro il caro ombrelloni: “Avete esagerato, abbassate i prezzi”
Cronaca / Donare gli organi? Se gli italiani dicono: “No grazie”
Cronaca / La Vera Cronaca: un viaggio nei principali casi di cronaca nera italiana
Cronaca / Benvenuti a Gorgona: l’isola-carcere unica al mondo che rieduca i detenuti
Cronaca / Femminicidio a Foggia, fermato l’ex compagno della vittima
Cronaca / Crema, compra un vecchio mobile e trova buoni postali da 190mila euro
Cronaca / West Nile, sesta vittima nel Lazio: morta a Latina una donna di 83 anni
Cronaca / Comitati sardi contro il Tyrrhenian Link: “Opera imposta, inutile e dannosa”
Cronaca / Ancona, non rispondeva al telefono da due giorni: trovato con una freccia conficcata in testa
Cronaca / Polemica sui funerali dei designer morti in un incidente, per il prete tra loro c’era solo “profonda amicizia”
Ricerca