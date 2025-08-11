È diventato virale sul web lo sfogo di Gilberto, un ragazzo di 20 anni che è letteralmente scappato dal villaggio turistico dove doveva lavorare come animatore. In un video pubblicato sul suo profilo TikTok, infatti, il giovane è alla stazione in attesa del treno che lo riporta a casa: “Ciao, sono a Rimini, dovevo fare l’animatore, ma me ne sto scappando via perché non ho alcuna intenzione di vivere in un alloggio da schifo, essere pagato una miseria”. E ancora: “Ditemi voi se vi sembra normale per 650 euro al mese vivere in una situazione del genere, sottopagato, sfruttato e prendendomi le peggiori malattie”.

@gilbertocontadin L’albergo era pure a 4 stelle, in un contesto familiare, tutto nuovo e curato e poi per i dipendenti questo schifo, ditemi voi se questo è normale. ♬ suono originale – gilberto_contadin

Nelle immagini, Gilberto allega le foto della struttura dove avrebbe dovuto soggiornare, mostrando, così, una piccola mansarda e un bagno con ampie tracce di muffa sul muro. “Mi hanno detto che sono troppo sensibile e che non ho spirito di adattamento, ma sfido chiunque a vivere 30 giorni in quelle condizioni – afferma ancora nel video – Follia. E poi dicono che in Italia non c’è lavoro. Ci credo, i lavori che ci stanno fanno ca*are. Altro che fuga di cervelli, questa è da scappare secondo me”.