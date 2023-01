Angela Brandi morta per uno shock emorragico polmonare: era stata dimessa dall’ospedale

Angela Brandi è morta per uno shock emorragico polmonare

Angela Brandi è morta per uno “shock emorragico polmonare”. La ragazza di 24 anni era stata ricoverata e poi dimessa dall’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove poi è deceduta.

Il sangue che le ha ostruito le vie aeree ha provocato il soffocamento di Angela Brandi. Ad accertarlo, l’esame autoptico effettuato sabato 28 gennaio. Ora, il dubbio che stanno cercando di risolvere i periti della Procura di Napoli, che hanno aperto un’inchiesta sulla morte della 24enne, è se Angela potesse essere salvata a seguito del primo accesso in ospedale.

L’avvocato Tommaso Pellegrino, legale della famiglia Brandi, ha spiegato all‘Ansa, che “è presto per dire se ci sono o meno responsabilità. È da valutare, per esempio, se un intervento chirurgico in occasione del primo accesso sarebbe potuto essere risolutivo. Ma, ripeto, sono informazioni che al momento non abbiamo, e comunque, prima di formulare qualsiasi ipotesi, è necessario avere a disposizione un quadro completo al momento mancante dell’esito di alcuni esami istologici eseguiti durante l’autopsia”.