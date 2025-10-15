Icona app
Home » Cronaca
Cronaca

L’amica di Pamela Genini su Gianluca Soncin: “Pazzo? Ma non tanto da non sapere cosa stavi facendo”

Elisa Bortolotti esprime tutto il suo dolore sui social

di Niccolò Di Francesco
Elisa Bortolotti, amica e socia di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate dal suo compagno Gianluca Soncin nella sua abitazione di Milano, esprime tutto il suo dolore sui social per la perdita dell’amica. In una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, la donna ha scritto: “Pazzo? Sì lo sei, ma non credo abbastanza da non sapere quello che stavi facendo. Spero solo che se esiste una giustizia la pagherai per avermi tolto chi per me era una sorella. Ciao Pam, non invecchieremo insieme, tu non invecchierai mai, ti voglio bene amica mia”.

Elisa Bortolotti insieme a Pamela Genini aveva fondato la “Ep SheLux”, un brand di costumi da bagno che, come si legge sul sito dell’azienda, “nasce dall’idea di due amiche molto creative con la passione per la moda e per il mare”. In un’altra stories, Bortolotti e Genini appaiono in una foto insieme a un’amica: “Era il 2021, il giorno del tuo compleanno, non avrei mai pensato che avrei guardato questa foto con le lacrime agli occhi. Resterai per sempre nel mio cuore e nei ricordi più belli”. E proprio la terza amica scrive: “Ho ricevuto una notizia che mi ha davvero sconvolta. Una mia cara amica è stata vittima di femminicidio. Aveva solo 29 anni, una vita davanti, tanti sogni. Faccio fatica anche solo a scriverlo. Sono vicina alla sua famiglia e a tutti quelli che le volevano bene. Fa male pensare che nel 2025 ci siano ancora donne che perdono la vita così. Non è normale, non dobbiamo abituarci”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
