Amazon conferma: dal 2024 anche in Italia arrivano le consegne con i droni

Nel 2024 le prime consegne di Amazon Prime con droni arriveranno anche in Italia. Lo ha confermato oggi in una nota il colosso delle Big Tech.

“Il nuovo drone Prime Air, MK30, è l’ultima innovazione sviluppata nell’ambito del progetto Prime Air e si differenzia da qualsiasi altro modello di drone finora utilizzato per la consegna di pacchi”, si legge nel comunicato. “Questi droni verranno impiegati per le consegne in alcune località nel Regno Unito e in Italia, che presto sveleremo”.

“Continuiamo ad innovare per offrire ai clienti in Italia consegne rapide su un’ampia selezione di prodotti, inclusi quelli resi disponibili da 21.000 piccole e medie imprese, tra cui quelle incluse nella nostra vetrina Made in Italy, e dai grandi marchi che i clienti amano di più. Dal lancio di Prime in Italia, nel 2011, abbiamo continuato ad investire per dare valore aggiunto ai clienti Prime con benefici e offerte sempre nuove”, ha aggiunto Mariangela Marseglia, vicepresidente e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. “Sappiamo che i nostri clienti sono alla costante ricerca di convenienza, ampia selezione di prodotti e maggior comodità e non vediamo l’ora di poter offrire loro sempre più vantaggi dal 2024 e oltre”.

“Il lavoro che stiamo facendo per la velocità delle consegne è per noi un impegno globale e pluriennale e sappiamo di avere ulteriore margine di crescita per offrire ai clienti consegne sempre più veloci”, ha sottolineato Doug Herrington, amministratore delegato di Worldwide Amazon Stores. “Ricordo che, molti anni fa, Jeff Bezos aveva illustrato la differenza tra un leader e un capo. Spiegò che leader è chi continua a spingere per migliorare qualcosa, anziché limitarsi a mantenere lo status quo. Un leader testa idee nuove e innovative, anche se sono complesse, richiedono tempo o appaiono inizialmente confuse. Questo è esattamente ciò che Amazon sta facendo, lavorando sulla velocità delle consegne”.

L’azienda non ha precisato una data per l’inizio del servizio nel nostro Paese. Un’altra nota diramata nell’ottobre scorso però parlava della “fine del 2024”. Il colosso delle Big Tech ha cominciato a sperimentare la consegna dei pacchi con droni nel dicembre del 2016 a Cambridge, nel Regno Unito. Attualmente il servizio Prime Air è disponibile in due città della California e del Texas, negli Stati Uniti, dove è stato lanciato nel 2022.