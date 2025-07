Oggi, 24 luglio 2025, nella pittoresca San Cassiano, Aman Rosa Alpina apre ufficialmente le sue porte, accogliendo gli ospiti nel cuore delle Dolomiti, patrimonio mondiale UNESCO. Lo storico rifugio rinasce oggi completamente rinnovato e reinterpretato da Aman, in un perfetto equilibrio tra passato e futuro. La struttura apre un nuovo capitolo della sua storia, preservando un’eredità di quasi un secolo e arricchendola con inediti concept gastronomici, un’offerta wellness più ampia e un programma di esperienze esclusive. Aman Rosa Alpina si afferma così come una nuova destinazione di riferimento per i fedelissimi del brand e per i viaggiatori più esigenti, offrendo un accesso privilegiato e senza precedenti al lifestyle Aman.

“L’apertura di Aman Rosa Alpina rappresenta la realizzazione di una visione che coltivavamo da anni”, ha dichiarato Vlad Doronin, Presidente e CEO di Aman Group. “Conobbi la magia di questa proprietà da ospite molti anni fa e strinsi un’amicizia duratura con la famiglia Pizzinini. Da un’ammirazione iniziale nacque un’ambizione condivisa: onorare questa eredità senza tempo e al contempo elevare il rifugio di montagna. Con la sua eccezionale posizione nel cuore delle Dolomiti, abbiamo colto l’opportunità di creare un luogo che rispecchiasse sia il patrimonio della regione che l’essenza di Aman. Un progetto che riflettesse i valori fondamentali del brand: un design elegante e senza tempo abbinato a un servizio attento e ad esperienze capaci di lasciare un segno. Aman Rosa Alpina apre oggi un nuovo capitolo, accogliendo gli ospiti in un luogo che incarna pace, privacy e bellezza.”

Precedentemente noto come Rosa Alpina, l’hotel è stato un simbolo di ospitalità alpina sotto la guida della famiglia Pizzinini sin dal 1939. A proposito di questa nuova fase, Hugo e Ursula Pizzinini, che rimangono alla guida della proprietà, hanno commentato: “L’evoluzione dell’hotel in Aman Rosa Alpina rappresenta un percorso significativo e profondamente ponderato. In quanto custodi di questo amato rifugio, è un privilegio vederlo evolvere sotto Aman, un brand che condivide il nostro rispetto per il luogo e il nostro impegno verso l’eccellenza. Questa partnership ci consente di celebrare l’eredità familiare e tre generazioni di ospitalità, abbracciando al contempo un futuro definito dall’intransigente attenzione ai dettagli e dalla visione globale di Aman. La nostra missione rimane la stessa: preservare l’autenticità e lo spirito della regione affinché gli ospiti, passati e futuri, possano continuare a vivere la bellezza delle Dolomiti.”

Design

Con la nuova identità di Aman Rosa Alpina, la storia della proprietà si intreccia con i tratti distintivi del brand e il suo approccio estetico, guidato da Jean-Michel Gathy, architetto di fama internazionale e collaboratore di lunga data di Aman. Il risultato è un’eleganza sobria, una profonda sensazione di pace e un legame ineguagliabile con la straordinaria natura circostante. In ogni ambiente, l’esterno diventa protagonista grazie ad ampi balconi e vetrate a tutta altezza che offrono viste immersive sul paesaggio montano. Per aggiungere comfort, la maggior parte delle camere e suite dispone di caminetti con struttura in vetro, bagni e cabine armadio spaziose, in perfetto equilibrio tra eleganza classica e funzionalità.

Richiamando l’architettura originaria e l’anima montana del sito, il design di Jean-Michel Ghaty combina la maestria artigianale locale e l’uso di materiali naturali con il minimalismo tipico di Aman. Le facciate sono rivestite in legno, i dettagli in metallo scuro conferiscono un tocco contemporaneo, mentre gli interni sono arricchiti da pietra, intonaci materici e dettagli artigianali italiani che trasmettono calore.

Le 51 camere, suite e signature suite si ispirano alla bellezza autentica delle Dolomiti, con un design che valorizza la luce mutevole della giornata. La Aman Suite, massima espressione di vita alpina, è la più grande dell’hotel e comprende due camere con letti king size, bagni ensuite con docce a vapore (di cui uno con vasca), una sala da pranzo per sei persone e una terrazza esposta a sud. Per famiglie e gruppi che desiderano maggiore comfort e privacy, sono disponibili suite comunicanti e l’opzione di riservare interi piani ad uso esclusivo.

Dining

La gastronomia è uno dei pilastri dell’esperienza di Aman Rosa Alpina, che propone una varietà di nuovi spazi dedicati alla ristorazione e alla convivialità. Ogni ambiente celebra la stagionalità e l’eccellenza culinaria sotto la guida dello Executive Chef Gianluca Salvato, interprete di una cucina raffinata e profondamente legata al territorio.

All’arrivo, gli ospiti vengono accolti nel Salotto, uno spazio a doppia altezza con ampie vetrate che incorniciano il paesaggio circostante. Di giorno è un rifugio rilassante dove sorseggiare tè, caffè o gustare spuntini leggeri; la sera, invece, si trasforma in un elegante piano bar animato dalle note del pianista storico dell’hotel. Omaggio all’originario bar dell’hotel, Il Salotto mantiene un’anima intima e raccolta, ideale per ritrovarsi e condividere momenti di convivialità, accompagnati da una raffinata selezione di cocktail e musica dal vivo.

The Grill rappresenta il cuore della tradizione culinaria dell’hotel, proponendo diversi tagli di carne alla brace, pesce e pizze artigianali. D’estate si può pranzare o cenare all’aperto sulla terrazza con vista sul centro del paese. La Heritage Room, luminosa e versatile, accoglie gli ospiti per la prima colazione e può trasformarsi in uno spazio privato per eventi. La Di Vino Room è una wine library intima, accessibile solo su prenotazione, ideale per cene private e degustazioni guidate da esperti. La Cigar Lounge propone una selezione curata di sigari premium e distillati pregiati in un ambiente discreto. Con l’arrivo della stagione invernale aprirà anche Akari, elegante ristorante con esperienza Shabu Shabu (hot pot) e menu giapponese raffinato, accompagnato da rare selezioni di sake in un ambiente minimalista.

Wellness

Il Centro Benessere Aman Spa, di 1.684 metri quadrati distribuiti su due livelli, è stato concepito per immergere gli ospiti nella tranquillità senza tempo delle cime circostanti. Dominato da un’area d’ingresso con vista panoramica sulle montagne, il centro comprende:

7 suite per trattamenti

Una piscina infinity riscaldata all’aperto da 20 metri di lunghezza

Una piscina interna per adulti

Una piscina dedicata alle famiglie

Un’area idroterapica con sauna finlandese, bagno turco, jacuzzi e piscina di acqua fredda

Completano l’offerta un salone di bellezza, due suite per trattamenti medici, uno Zen Garden, una palestra e uno studio yoga.

I trattamenti signature, come il massaggio Alpine Muscle Relief, sono esclusivi di Aman Rosa Alpina e pensati per offrire sollievo profondo dopo intense giornate di attività all’aperto.

Attività all’aperto

Oltre le mura storiche dell’hotel si apre un paesaggio straordinario di vette imponenti, valli profonde e meraviglie naturali che rendono Aman Rosa Alpina un rifugio di montagna perfetto in ogni stagione. Ogni periodo dell’anno regala scenari e opportunità di avventura sempre diversi, per vivere la montagna in tutte le sue sfumature.

In estate e autunno, si possono intraprendere escursioni guidate nei parchi naturali vicini, percorrere in mountain bike i sentieri panoramici nei boschi, cimentarsi in vie ferrate o giocare a golf nel campo dell’Alta Badia. In inverno, San Cassiano diventa la porta d’accesso al Dolomiti Superski, con 1.200 km di piste battute e 450 impianti di risalita. Il servizio Ski Butler facilita la preparazione dell’attrezzatura da sci e i trasferimenti verso la vicina funivia Piz Sorega, mentre la Ski Lounge offre un’esperienza comoda con porta scarponi riscaldati e spazi dedicati.

Si possono organizzare anche attività di scalata su ghiaccio, ciaspolate, escursioni invernali e pattinaggio su ghiaccio. Per momenti di relax al chiuso, l’hotel offre Kids e Teen Rooms per stimolare creatività ed esplorazione, oltre a tre sale cinema private. Aman Rosa Alpina si presenta oggi come un rifugio perfetto in ogni stagione, dove il design senza tempo, la tradizione autentica e il DNA inconfondibile di Aman, fatto di pace, privacy e servizio impeccabile, si fondono armoniosamente. Qui le montagne non sono soltanto uno sfondo spettacolare, ma diventano il punto di partenza di un viaggio incantato, fatto di scoperte ed esplorazioni senza confini.

ABOUT AMAN

Aman è stato fondato nel 1988 con la visione di creare una collezione di rifugi intimi, caratterizzati da un’ospitalità discreta e calorosa, tipica di una raffinata residenza privata. Il primo, Amanpuri (che significa “luogo di pace”), a Phuket, in Thailandia, ha introdotto questo concetto e, da allora, Aman è cresciuto fino a comprendere 36 hotel, resort e residenze firmate, tutti caratterizzati da una straordinaria serenità, situati in contesti urbani o remoti, in 20 destinazioni in tutto il mondo. Aman ha inoltre una solida programmazione di progetti futuri attualmente in fase di costruzione.

Negli ultimi anni, Aman Group ha ampliato la propria offerta di lifestyle esclusivo anche oltre i suoi rifugi, lanciando: Aman Skincare (2018), la linea di integratori Sva (2020), Aman Fine Fragrance (2020), la collezione di abbigliamento The Essentials by Aman (2021), la linea skincare ad alte prestazioni Aman Essential Skin (2023) e Aman Interiors (2023), che propone arredi su misura ispirati all’universo Aman.